Genoa, Caicedo rientrerà a Pegli: per lui sirene di mercato dal Qatar

di Marco Innocenti

L'attaccante ecuadoriano, ormai 33enne, potrebbe quindi lasciare il campionato italiano. Col Grifone, solo 1 rete e 3 assist in 10 gare

Non poteva che essere un ritorno-lampo quello di Caicedo al Genoa. L'esperienza non certo esaltante all'Inter di Inzaghi si è conclusa e quindi l'attaccante ecuadoriano è destinato a rientrare a Pegli dove però non si dovrebbe nemmeno disfare le valigie. Troppo alto infatti il suo ingaggio per la serie B, pur di alto profilo, che il Genoa sarà chiamato ad affrontare nella prossima stagione. Senza contare poi che le sue fin troppo fugaci apparizioni in rossoblu non è che abbiano lasciato un dolce sapore nei cuori dei tifosi del Grifone. per lui, in 10 gare col Genoa appena una rete e 3 assist.

Ad oggi, la destinazione più probabile sembra essere il Qatar. L'attaccante quindi, ormai 33enne, potrebbe lasciare l'Italia e il campionato italiano per tentar fortuna al caldo degli emirati.