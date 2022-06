Genoa, Ostigard sempre più vicino al Napoli: Il Brighton chiede 7 milioni, De Laurentiis ne offre 5

di Marco Innocenti

Il giocatore, rientrato in Inghilterra dopo il prestito al Grifone, avrebbe già detto sì al trasferimento

Leo Ostigard è sempre più vicino a diventare un giocatore del Napoli. Si riducono infatti sempre più le possibilità, ormai prossime allo zero, che il Genoa possa provare a convincere il Brighton (ma soprattutto il giocatore stesso) a rinnovare il prestito che lo ha visto mettersi in mostra come una delle poche note positive del finale di stagione rossoblu.

Il difensore, legato al club inglese da un contratto che scadrà nel 2023, è entrato ormai da qualche tempo nel mirino del club partenopeo che avrebbe già presentato una prima offerta da 3 milioni di euro alcuni giorni fa, offerta rispedita al mittente dal Brighton. Gli inglesi chiedono 7 milioni almeno e il Napoli sarebbe disposto a salire fino a 5, ma De Laurentiis ha già ottenuto l'ok del giocatore su cui potrebbe così far leva per ridurre le richieste del club inglese.