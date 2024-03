Genoa: Retegui diventerà cittadino onorario di Sestri Levante

Mateo Retegui, centravanti del Genoa e della Nazionale italiana, diventerà cittadino onorario di Sestri Levante, dove ha radici familiari. Dal Comune del Tigullio orientale, nel secondo dopoguerra del secolo scorso, era infatti partito il suo bisnonno Angelo Podestà, per cercare fortuna in Argentina, come tanti uomini e donne del Tigullio costiero e del suo entroterra, che avevano preso il mare per il Sudamerica fin dalla fine dell'Ottocento.

La proposta, scaturita a livello popolare dopo la doppietta segnata da Retegui in Nazionale contro il Venezuela, è stata recepita dai consiglieri Diego Pistacchi (SestriAmo) e Marco Conti (FdI) in una mozione urgente presentata in data odierna all'attenzione del sindaco Francesco Solinas.

Secondo Pistacchi e Conti, Retegui va gratificato con la cittadinanza onoraria per la seguente motivazione: "Nel ricordo del suo bisnonno, Angelo Podestà, emigrato negli Anni Cinquanta da Sestri Levante come tanti altri concittadini, il calciatore Mateo Retegui difende oggi i colori della Nazionale italiana di calcio, dichiarandosi fiero della maglia e delle proprie origini, con ciò rappresentando anche motivo di orgoglio a livello internazionale per tutta la città di Sestri Levante ed esempio per i discendenti di tanti sestrini e italiani, emigrati portando comunque sempre nel cuore le proprie radici”.