Genoa, quasi fatta per il portiere spagnolo Josep Martinez: arriva dal Lipsia

di Marco Innocenti

L'estremo difensore ha 24 anni e in questa stagione ha collezionato solo una presenza nel campionato tedesco

Sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per portare al Genoa il portiere 24enne Josep Martinez. Un nome, quello del numero uno, rilanciato anche dal sito sportivo tedesco Kicker secondo il quale l'estremo difensore starebbe per accasarsi in rossoblu.

Nato in Spagna nel 1998, è cresciuto nelle giovanili del Barça prima delle esperienze con Las Palmas e Lipsia, squadra della galassia Red Bull. Con i tedeschi, ha disputato anche l'ultima Champions, scendendo in campo però una sola volta, nella vittoria per 5-0 sul campo del Bruges. Una sola presenza da titolare anche in campionato, nella sconfitta per 3-1 contro il Bayer Leverkusen a fine novembre.