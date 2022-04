Genoa, protagonisti dell'Anfield Road e tifosi in vacanza insieme per ricordare l'impresa

di Redazione

A 30 anni dalla storica, prima vittoria di una squadra italiana nello stadio del Liverpool, una settimana tutti insieme in un villaggio turistica della Maddalena

Celebrare la squadra italiana che per prima vinse ad Anfield Road: il Genoa.

Trent'anni dopo gli eroi di quella partita, 2-1 per il Grifone sul Liverpool, si ritroveranno per un evento speciale, un'intera settimana in un villaggio turistico a stretto contatto con tutti i tifosi rossoblù.

L'idea è nata da Giuliano Galleri, direttore di Equipage Tour e tifoso rossoblù.

"Volevamo celebrare i trent'anni dell'impresa di Anfield in maniera speciale. Tanti anni fa avevamo ideato la crociera rossoblù e così ci è venuta l'idea di riunire in un villaggio turistico i giocatori di allora con i tifosi".

La scelta è caduta sul villaggio "Santa Clara" a pochi passi dall'arcipelago della Maddalena, in Sardegna.

Dall'11 al 19 giugno il villaggio diventerà una vera e propria casa rossoblù con i giocatori che trent'anni fa espugnarono Liverpool a fare gli onori di casa. Per ora hanno già aderito Simone Braglia, Stefano Eranio, Mario Bortolazzi, Tomas Skuhravy e Valeriano Fiorin ma a tenere i contatti e "convocare" i giocatori di allora ci sta pensando proprio il portiere, Simone Braglia.

L'evento avrà anche finalità benefiche con i giocatori che porteranno cimeli dell'epoca che poi saranno messi all'asta. Il ricavato finanzierà la Gigi Ghirotti.