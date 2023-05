Genoa, prosegue la raccolta benefica per l'Emilia organizzata dai tifosi

Prosegue la raccolta benefica organizzata dalla tifoseria organizzata del Genoa in favore delle persone colpite dalle alluvioni in Emilia - Romagna. Dopo la prima giornata organizzata per lunedì, si va avanti stasera e domani dalle 18 alle 22, come comunicato dai tifosi rossoblù:

In base alle disposizioni fornite dalla protezione civile ci è stato comunicato che per tale impresa di ripristino e bonifica serviranno: Stivali in gomma, Guanti da lavoro, Guanti in lattice, Pale, Vanghe, Badili, Scoponi, Tira Acqua, Generatori, Pompe ad immersione, Idropulitrici, Acqua, Cibo in scatola (scatolette di tonno, Simmental, piselli, ceci ecc.) o a lunga conservazione, Carta igienica, Scottex, Sapone, Igienizzante per le mani, Mascherine ffp2/ffp3, Assorbenti

Specifichiamo inoltre che in questa giornata saranno vendute le magliette della Serie A con offerta libera a partire da 10€, il cui ricavato verrà devoluto in beneficenza.

“Nu l’è l’aaegua de ‘na rammâ”

Tifoseria Organizzata“