Genoa, prima offerta per André Franco: l'Estoril rifiuta 2,5 milioni

di Marco Innocenti

Fantasista di 24 anni, proviene da un ottimo campionato con la maglia dell'Estoril, impreziosito da ben 11 reti

Due rossoblu, entrambe appena retrocesse in B, si sfidano per il portoghese André Franco. Secondo quanto riportato dal quotidiano A Bola, sul fantasista 24enne dell'Estoril si sarebbero addensate le attenzioni di Genoa e Cagliari ed entrambe le società avrebbero provato a presentare un'offerta formale di circa 2,5 milioni di euro ma la società portoghese ha già rispedito al mittente entrambe le proposte, valutando il giocatore circa 5 milioni.

Reduce da un ottimo campionato, condito da ben 11 reti, Franco è nel mirino anche di molte altre società europee, fra le quali anche Celta Vigo, Elche, Almeria, Valladolid e Fenerbahce. Oltre a questo, c'è da dire che il Cagliari può contare su rapporti privilegiati con l'Estoril, società dalla quale prelevò Joao Pedro e alla quale, in caso di cessione oggi dell'attaccante, dovrebbe versare una quota dell'incasso. Una trattativa apparentemente in salita, quindi, per Johannes Spors anche perché il giocatore sembra non gradire particolarmente l'idea di scendere in serie B.