Genoa, presentata la campagna abbonamenti 22/23: prelazione al via venerdì 24 giugno

di Marco Innocenti

I supporter rossoblu potranno abbonarsi alla piattaforma Helbiz per seguire le gare esterne

"Dall'inizio per sempre". E' questo lo slogan scelto dal Genoa per lanciare la campagna abbonamenti 2022/23 per il campionato di serie B. La prelazione prenderà il via venerdì 24 giugno e si concluderà domenica 10 luglio. Chi si abbonerà per lo stadio, potrà anche sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Helbiz a 24,99 euro a stagione per seguire anche le gare esterne.