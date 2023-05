Genoa, posticipata alle 16.15 la sfida di sabato a Frosinone

La Lega di Serie B ha comunicato lo spostamento d'orario per la gara tra Frosinone e Genoa, in programma non più alle 14 ma alle 16.15, sempre nel pomeriggio di sabato 13 maggio.

Tutte le altre gare di Serie B si disputeranno in contemporanea alle ore 14. Lo spostamento è probabilmente dovuto al fatto che la partita non impatta sul resto della classifica, in particolare sul discorso legato alla qualificazione ai play-off, visto che sia Frosinone che Genoa sono già promosse in Serie A. Nella partita al Benito Stirpe in palio anche il primo posto, visto che i ciociari sono distanti dal Grifone di 4 punti.