Genoa, "Porte aperte al Ferraris": 10 biglietti nei Distinti e radiocronaca dedicata per ciechi e ipovedenti

Vivere la partita allo stadio ha un fascino unico per un appassionato di calcio e per questo il Genoa ha lanciato il progetto "Porte aperte al Ferraris", dedicato a tutti quei tifosi ipovedenti e non vedenti che vorrebbero seguire la propria squadra direttamente al Ferraris ma fino ad ora non ci sono riusciti.

Il Genoa ha deciso di riservare 10 biglietti del settore Distinti per ogni incontro casalingo (e un biglietto al prezzo convenzionato di 10 euro per gli eventuali accompagnatori) per permettere ai tifosi ipovedenti e non vedenti di seguire dal vivo le gare del Grifone vivendo l'atmosfera dello stadio anche grazie ad una radiocronaca in tempo reale dedicata. Ogni possessore di questo biglietto speciale infatti mediante l'utilizzo di smartphone e cuffie grazie ad un QR code o un link che verranno forniti, verrà indirizzato automaticamente al sito dove potrà ascoltare gratuitamente la radiocronaca.

Per poter usufruire di questa opportunità i tifosi ipovedenti o non vedenti dovranno contattare l'Unione Italiana Ciechi entro l'inizio della settimana prima della partita e fornire i dati da loro richiesti.