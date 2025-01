Genoa-Parma, le ambizioni del Grifone passano dal Ferraris: diretta su Telenord

La prima giornata del girone di ritorno di Serie A vede il Genoa ospitare il Parma allo stadio Luigi Ferraris. La partita, in programma alle 12.30, sarà trasmessa in diretta dagli studi di Telenord per la consueta cronoca e i commenti. I rossoblù, tredicesimi con 20 punti, cercano il primo successo casalingo della stagione, mentre i gialloblù, a quota 19, puntano a consolidare la ripresa mostrata nelle ultime giornate.

Genoa in crescita – Sotto la guida di Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino, il Genoa ha ottenuto due vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta, rimediata contro il Napoli. Nonostante il momento positivo, Vieira ha sottolineato l’importanza di vincere al Ferraris: “Non abbiamo ancora vinto in casa. Vogliamo fare punti col Parma anche per i nostri tifosi. Faremo di tutto, ma non sarà facile”.

Parma in ripresa – La squadra di Fabio Pecchia, dopo tre sconfitte consecutive, ha rialzato la testa battendo il Monza e pareggiando contro il Torino. All’andata, un gol di Pinamonti decise la sfida del Tardini.

Emergenza in attacco – Il Genoa deve fare i conti con le assenze di Vitinha ed Ekuban, ma Vieira non si è sbilanciato sulle scelte: probabile che in partenza giochi il tridente con Pinamonti, Zanoli ed Ekhator. L’allenatore ha ribadito che il mercato potrebbe portare un rinforzo in attacco: “Se avessi una carta da giocarmi per un acquisto, vorrei un esterno”.

Probabili formazioni – Il Genoa dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Thorsby; Miretti, Pinamonti, Zanoli. Il Parma, invece, opterebbe per un 4-2-3-1: Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Sohm; Cancellieri, Hernani, Mihaila; Bonny.

Presenza speciale – Tra gli spettatori attesi a Marassi ci sarà anche Dan Sucu, proprietario del Genoa, che discuterà con Vieira del futuro della squadra.

Designazioni arbitrali – La gara sarà diretta da Colombo di Como, assistito da Perrotti e Niedda. Al VAR ci saranno Mazzoleni e Meraviglia.

