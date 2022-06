Genoa, Ostigard sempre più vicino al Napoli: offerta da 3 milioni più bonus al Brighton

di Redazione

Difficile pensare che il difensore possa restare alla corte di mister Blessin

Leo Ostigard piace al Napoli e, fin qui, nessuna grande novità. L'interesse dei partenopei per il difensore norvegese di proprietà del Brighton, in prestito al Genoa da gennaio, era cosa nota. Oggi però è arrivata la notizia che la società campana avrebbe presentato un'offerta ufficiale per portarlo a Napoli: 3 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

La trattativa sembra già ben avviata ma le parti dovrebbero tornare a incontrarsi a breve per definire meglio i contorni del possibile passaggio del giocatore. Difficile a questo punto che Ostigard resti al Genoa.