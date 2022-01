Genoa: per il dopo Sheva occhi su Labbadia, ma c'è anche Stankovic

di Matteo Angeli

Shevchenko è arrivato al capolinea. A prescindere da come andrà in Coppa Italia col Milan le strade del club rossoblù e del tecnico ucraino si separeranno.

Gli occhi dle nuovo general manager Spors sono su Bruno Labbadia, 56 anni, ex ala del Bayern Monaco e tecnico che in carriera ha allenato Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e Herta Berlino. In Germania è famoso anche per essere l'allenatore ideale per subentrare in corsa e gestire situazione complicate. Il modulo che predilige è il 4-2-3-1.

Se Labbadia ha il 50% di possibilità di arrivare al Genoa, il 40 % sono per Stankovic, mentre il 10% per l'ex tecnico della Roma Garcia.