Genoa, rosa da sfoltire: obiettivo mercati esteri. Anche Bohinen in partenza

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A meno di clamorosi colpi di scena, non si prospetta un ultimo giorno di mercato spettacolare in casa Genoa, le piste piu' calde sono quelle in uscita che puntano a sfoltire la rosa di Gilardino, per quanto riguarda i giocatori ormai fuori dal progetto e bollabili come esuberi. Tra i vari Pajac, Melegoni, Yalcin e Favilli si tenterà di alleggerire il monte ingaggi dell'organico. Si guarderà con attenzione anche ai mercati esteri visto che in alcuni Paesi il tempo a disposizione per il calciomercato è maggiore, calciomercato che terminerà qualche giorno dopo rispetto all'Italia.

Fra questi potrebbe rientrare pero' anche Emil Bohinen, arrivato al Genoa quest'anno anno durante la sessione di gennaio.

Poche presenze e mai da titolare in mezza stagione in rossoblu', sul centrocampista norvegese l'interesse di Cremonese e Salernitana, ultima squadra ad averlo avuto in rosa prima del Grifone. Parlando di centrocampisti rimane possibile il colpo last minute Steven Alzate, ex Brighon attualmente svincolato, trequartista colombiano classe 1998. Essendo senza squadra, potrebbe essere tesserato anche dopo la fine del mercato.

Di fatto gli attuali giocatori saranno quelli a disposizione di Gilardino, almeno fino a gennaio. 4 punti nelle prime due gare sono un primo positivo passo avanti, consideranno poi che tra fine settembre e ottobre partirà una serie di appuntamenti di fuoco con Juventus, Bologna e Fiorentina in casa, Atalanta e Lazio in trasferta.

Passo dopo passo il Genoa non dovrà disunirsi: adesso l'Hellas Verona per il tris di risultati utili, poi la pausa per recuperare Bani e avere al piu presto il miglior Miretti.