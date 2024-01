Genoa, non solo la Fiorentina su Gudmundsson: ci prova anche il Sassuolo, ma la richiesta è sempre di 30 milioni

Con il colpo Vitinha in canna (l'attaccante dell'Olympique Marsiglia pronto a sbarcare in città), il Genoa continua a ricevere offerte e richieste per Albert Gudmundsson. Sull'attaccante islandese c'è l'interesse della Fiorentina, ma la richiesta di 30 milioni ha frenato la trattativa all'inizio.

Sul capocannoniere stagionale del Genoa, però,ci sono anche le mire del Sassuolo: la squadra neroverde, invischiata nella lotta salvezza, cerca un colpo a effetto per risollevarsi in classifica e per sopperire all'assenza di Berardi, che dopo l'operazione al menisco avrà bisogno di qualche settimana per rientrare a pieno regime. Ma anche in questo caso il muro rossoblù non sarà facile da scalfire, perché il prezzo rimane sempre quello iniziale: Gudmundsson non parte per meno di 30 milioni.