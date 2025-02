Genoa, non basta De Winter: la Fiorentina di Gud e Palladino vince 2-1 al 'Franchi'

Il Genoa perde 2-1, pur avendo provato fino all'ultimo a strappare almeno il pareggio, a cospetto di una Fiorentina non trascendentale. Non è bastata l'incornata di De Winter al 55'. Per il belga doppietta sfiorata: solo un miracolo di De Gea ha impedito il goal del 2-2. Kean e il grande ex Gudmundsson (che non ha esultato dopo la rete) hanno punito le incertezze dei rossoblù nel primo tempo. Per Vieira, la consapevolezza di avere un gruppo coeso, che ha lottato fino all'ultimo secondo di fronte ad un avversario quotato.

LA PARTITA

Dopo tre minuti di gioco, check del VAR: l'arbitro Collu è richiamato per un presunto fallo da rigore di Frendrup su Dodò. Dopo il controllo video, Collu assegna la punizione al Genoa per fallo in attacco.

Al nono minuto, Moise Kean inventa un goal al volo di destro su punizione battuta da Mandragora. Difesa rossoblù sorpresa dallo schema avversario. 1-0 Fiorentina.

Al 17', Beltran affossa Sabelli che aveva rubato bene palla vicino all'area avversaria. Giallo per il giocatore della Fiorentina e punizione per il Genoa. Martin però spreca l'occasione, calciando il pallone in curva.

Raddoppio Fiorentina al 30'. Errore di Miretti e ripartenza viola: grande palla di Gosens per Gudmundsson, che stoppa in modo perfetto di destro e conclude di sinistro. La fortuna assiste l'ex rossoblù, che trova una deviazione e batte Leali. Peccato perché il Genoa aveva trovato coraggio e la Fiorentina non stava certo spingendo per il raddoppio.

Occasione gigantesca per il Genoa al 37': Cornet viene pescato bene da Thorsby, solo davanti a De Gea al limite dell'area piccola, ma il giocatore franco-ivoriano si divora il possibile 2-1.

SECONDO TEMPO

All'intervallo, entra Vitinha, scelto da Patrick Vieira per sostituire Cornet. Al 49', Folorunsho abbatte Miretti, inevitabile il giallo per il giocatore della Fiorentina. Nel frattempo, da segnalare che Tolfo, primo assistente dell'arbitro Collu, è stato sostituito dal quarto ufficiale Santoro per un problema fisico.

Al 55' il gol del Genoa: De Winter riapre il match per il Grifone con un perfetto terzo tempo di testa su calcio d'angolo. 2-1 Fiorentina, ma rossoblù decisamente in partita..

Grande salvataggio di Vazquez su colpo di testa di Dodò al minuto 63. Genoa che stava spingendo bene alla ricerca del pari, Fiorentina però pericolosa in contropiede con il break di Gosens. Sugli sviluppi del corner, Leali blocca su colpo di testa di Pongracic. Subito dopo, doppio cambio per Vieira: dentro Messias ed Ekuban per Miretti e Thorsby.

Ancora De Winter pericoloso su calcio d'angolo al 67': De Gea riesce a schiaffeggiare il pallone e impedisce la doppietta del belga, per quella che rimane la migliore occasione del Grifone sul 2-1. Assalto finale alla porta viola, con quattro minuti di recupero a disposizione. Su calcio d'angolo sale anche Leali in area avversaria, ma il forcing conclusivo non porta al goal del pari.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Richardson (56' Comuzzo), Mandragora; Folorunsho, Beltran (71' Parisi), Gudmundsson; Kean (83' Kouame). All. Palladino.

GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli (82' Ekathor), De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby (66' Ekuban), Frendrup, Masini (82' Badelj); Cornet (46' Vitinha), Pinamonti, Miretti (66' Messias). All. Vieira.

Marcatori: 9' Kean (F), 30' Gudmundsson (F), 55' De Winter (G).

Ammoniti: Beltran (F), Folorunsho(F), Comuzzo(F); De Winter (G).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.