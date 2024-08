Genoa: Msc Crociere confermato tra gli sponsor di maglia '24/'25

Si rinnova la sponsorizzazione di Msc Crociere, terza compagnia di crociere al mondo, e il Genoa. Per la stagione '24/'25 il marchio Msc comparirà a titolo esclusivo sul retro della maglia rossoblù per le sfide di campionato di serie A e di Coppa Italia.

"Siamo riconoscenti per lo straordinario apporto che MSC Crociere veicola sul territorio e consapevoli dell'importanza che questa sinergia rappresenta per il nostro Club", ha sottolineato Flavio Ricciardella, chief operating officer del Genoa. "La continuità e la crescita della partnership negli anni riveste un significato speciale, proprio come lo spazio sul retro delle divise per le competizioni, in cui MSC figurerà in qualità di back-sponsor".

Il marchio Msc crociere si aggiunge ad alter due sponsorizzazioni concluse in questi giorni dal Genoa che ha avrà come acqua ufficiale il marchio "Acqua Fiuggi" e come nuovo sponsor di manica il colosso dell'energia e della chimica spagnolo "Cepso".

"Siamo particolarmente soddisfatti di rinnovare la partnership con il Genoa, il club calcistico più antico d'Italia e tra i più noti a livello internazionale per la sua gloriosa tradizione. Affianchiamo il club anche in questa stagione calcistica che auspichiamo possa riservare successi e soddisfazioni alla squadra rossoblù. La sponsorizzazione del Genoa rafforza sempre di più il forte rapporto tra MSC Crociere e la città di Genova, capitale dello shipping italiano e Mediterraneo, che rappresenta da sempre il principale porto della nostra Compagnia a livello internazionale" ha dichiarato Leonardo Massa, vice president southern Europe di MSC Crociere.