Genoa, media di oltre 1000 tifosi presenti nelle trasferte: primato in Serie B

Se il Genoa targato Alberto Gilardino sta ottenendo risultati sempre piu convincenti nel 2023, in particolare nelle ultime 4 gare dove ha raccolto altrettanti successi consecutivamente, una parte di merito va sicuramente ai tifosi rossoblù che con l'affluenza raggiunta allo stadio Luigi Ferraris nell'ultima sfida contro la Reggina hanno stabilito il record stagionale di oltre 30mila spettatori.

Ma i primati del tifo genoano non si fermano alle presenze tra le mura amiche, che comunque tra sostenitori abbonati e paganti in 16 partite hanno raggiunto quota 400mila. C'è anche il dato riguardo ai tifosi che seguono il Grifone in trasferta, un dato che vale il primo posto per quanto riguarda la Serie B di quest'anno.

Il Genoa infatti è l'unica squadra che mediamente si porta dietro un seguito di oltre 1000 tifosi (per la precisione 1103) che ogni sabato occupano il settore ospiti per le partite in trasferta del Grifone.

Contro il Como la parte destinata ai tifosi ospiti è andata esaurita da giorni, anche in Lombardia i supporter rossoblu faranno sentire la propria voce per guidare la squadra di "Gila" ad un altro successo. Sarebbe il quinto consecutivo per il Genoa che nell'uovo di Pasqua troverebbe tre punti utili per la rincorsa al Frosinone capolista