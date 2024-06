Genoa, Marani (presidente Lega Pro) al Museo: "Storia del calcio italiano è qui"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Presentato al Porto Antico il libro "Storia del Genoa volume 2", a cura di Giancarlo Rizzoglio. E' intervenuto anche il Presidente del Museo del Calcio di Coverciano e della Lega Pro Serie C, Matteo Marani.

"Sì, direi che in effetti un viaggio più ampio rispetto a quello rossoblù - ha detto Marani - nel senso che il Genoa è fondativo del calcio italiano quindi ovviamente approfondendo, ripercorrendo gli studiando le pagine memorabili del Genoa si incrocia tutta la storia del calcio italiano. Al di là dei primi titoli, vide i primi campionati e anche alcune svolte fondamentali dal punto di vista regolamentare, di fusioni e di accorpamenti anche del nostro campionato fra i campionati federali eccetera. Chiaro che questo qui si respira la storia del calcio italiano, vorrei aggiungere anche un po' la storia del Paese nel senso che alla fine un po' per le immagini che si vedono in questo luogo in questo museo come sia veramente molto bello.

Marani ha proseguito poi così: "Approfitto per fare i complimenti a tutte le persone che lo curano la Fondazione in primis ovviamente c'era possibilità di vedere l'urbanistica vedere i volti il cambiamento della città, degli uomini, delle donne di Genova di di di di tutto il Paese è veramente una cosa credo un regalo che viene fatto alla al calcio alla passione per il calcio".

Sul libro di Rizzoglio, Marani ha detto: "Credo che il lavoro che sta facendo Rizzoglio è importante, il primo volume è già uscito e ho cominciato a leggerlo. Adesso arriva il secondo. Ci siamo parlati, sta già lavorando addirittura agli anni 60 quindi ovviamente seguiranno gli altri volumi. L'occasione, l'opportunità è quella di approfondire un po' tutta la storia del calcio italiano perché dal Genoa si dipana tutto uno scenario che è quello del calcio di quell'epoca storica, anche politico perché ovviamente sono anni di grandi cambiamenti. In particolare questo secondo volume comincia ad affrontare gli anni 20, anni particolari per il Paese perché c'era ovviamente dal 1922 del fascismo e come anche lo sport diventi a sua volta un elemento ancora più importante della vita sociale. C'è il pre-guerra l'ultimo scudetto che il Genoa vince. Prima ovviamente lo scoppio della guerra, con i ragazzi che vanno al fronte, quasi tutti i ragazzi di quel campionato fino al dopoguerra, il primo dopoguerra. Quindi anche questo è uno spaccato molto bello molto interessante ripeto è uno strumento anche per approfondire. Tema più ampio che è quello del calcio italiano di quella stagione".