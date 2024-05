Genoa, Gilardino: "Atteggiamento da squadra esperta, i ragazzi hanno dato tutto"

Alberto Gilardino mostra soddisfazione ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 3-3 a San Siro contro il Milan.

"Abbiamo avuto un atteggiamento da squadra esperta, da squadra che vuole mettere in difficoltà chiunque. Sono felicissimo, mancavano alcuni giocatori, ma chi è entrato ha dato tutto".

"Retegui? Bene, ha margine miglioramento importante, ha voglia di sacrificarsi, di miglgiorare. Partita importante da giocatore importante, merito della squadra che l'ha supportato. Sia lui sia Ekuban hanno creato occasioni, come avevamo preparato la partita: giocando fuori linea, creando scarichi e tenendo botta.

"Volevamo proprio questo, creare superiorità numerica sulla fascia destra, dal lato di Theo e Leao, sono arrivate tante situazioni pericolose, bravi i ragazzi a sfruttarle: abbiamo lavorato veramente bene".

"Il contratto? Non ho ancora firmato, non diciamo niente per scaramanzia... Resto a Genova perché ho volontà di crescere a livello personale, di mettermi in discussione, per un club che mi ha dato la possibilità di allenare. Ho la volontà di proseguire in un percorso di crescita per riconfermare quanto di buono fatto quest'anno. Sempre molto difficile riconfermarsi, ma è molto stimolante.

"Qual è il nostro prossimo obiettivo dopo la salvezza? E' sempre difficile pensare al futuro, bisogna essere ambiziosi ma realisti e coscienti. L'obiettivo era chiaro al primo anno di A, abbiamo fatto qualcosa di importante".

Sono in una grande piazza, con grandissimo entusiasmo e amore per questi colori. Molti non si aspettavano questo nostro campionato. Vogliamo riconfermarci, con sacrificio e abnegazione".