Genoa, due giorni di riposo. La ripresa in vista del Cagliari fissata per martedì

di Tiziana Cairati

La squadra di Blessin ko a San Siro contro il Milan per 2-0 torna ad allenarsi dopodomani in vista della sfida contro i sardi

Il Genoa, in piena corsa salvezza, torna in campo per gli allenamenti martedì in vista della prossima e delicatissima sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica 24 aprile alle 18:00 allo stadio Marassi. I sardi grazie al successo contro il Sassuolo per 1-0 ora è 17mo in classifica a quota 28 punti. Penultimi, invece, i rossoblù sempre a 22 punti.