Genoa, la nuova Campagna Abbonamenti 2024/2025 è"StraordinAria". Da giovedì 4 luglio via alle prelazioni

Oggi pomeriggio,a Villa Rostan, il Genoa ha svelato la nuova Campagna Abbonamenti 2024/2025 dal titolo "StraordinAria".

Il comunicato della società rossoblu - Dalla cartolina ‘bellissimA’ che viene raccolta per terra all’inizio del filmato. Battezzata con il record di abbonamenti (27.777) registrati la scorsa stagione. A questo messaggio animato e pieno di amore per il Genoa e la città. Per il popolo rossoblù. Un inno alla vita. Stavolta è la nuova canzone dei “Ricchi e Poveri”, ‘Aria’, ad accompagnare la campagna “StraordinAria” di quest’anno. Uno story-telling che viaggia su due ruote con il vento in faccia. Tra i murales dello stadio, i caruggi dei vicoli, le onde del mare, le inquadrature dai monti. Un viaggio dentro luoghi, profumi, richiami. Tra le braccia di un amore così grande da far scoppiare il cuore. Come quello che batte per il Genoa e per Genova. Quindi la sottolineatura in bellezza nell’area del Porto Antico. Da dove si parte e si ritorna. Dentro la magia di un viaggio, iniziato nel 1893, proiettato nel futuro.

Grande entusiasmo in casa grifone, con i tifosi che saranno messi a dura prova per tentare di superare il record di abbonamenti registrati la passata stagione. Il costo aumenterà del circa 20% e nel carnet saranno comprese le 19 partite casalinghe stagionali, oltre quella di Coppa Italia dell'11 agosto contro la Reggiana.

Prezzi base validi solo per prelazione:

GRADINATA NORD: 270€ (ridotto U18: 150€)

GRADINATA LATERALE: 225€ (ridotto U21: 130€)

GRADINATA ZENA (ex Gradinata Sud): 270€ (ridotto U21: 150€ – Over 65: 180€)

GRADINATA ZENA FAMILY (2 adulti + 1 under): 215€

GRADINATA ZENA FAMILY UNDER 21: 70€

DISTINTI CENTRALE: 395€ (ridotto U18: 160€)

DISTINTI LATERALE: 355€ (ridotto U18: 150€)

DISTINTI OVER 65 (terzo anello): 220€

DISTINTI OVER 75 (terzo anello): 160€

TRIBUNA SUPERBA: 2500€

TRIBUNA INFERIORE: 1150€ (ridotto U18: 230€)

Per tutti i sottoscrittori, settore per settore, sono previsti degli sconti sulle forniture di Pulsee Luce e Gas, che anche per questa stagione sarà main sponsor del club rossoblù. Nello specifico:

per chi acquista un abbonamento in Tribuna: sconto in 36 mesi fino a 180€ su Luce e Gas oppure di 90€ sulla singola fornitura

per chi acquista un abbonamento nei Distinti: sconto in 36 mesi fino a 150€ su Luce e Gas oppure di 75€ sulla singola fornitura

per chi acquista un abbonamento in Gradinata Nord, Laterale o Zena: sconto in 36 mesi fino a 100€ su Luce e Gas oppure di 50€ sulla singola fornitura

LE PROMO SULLE MAGLIE E NEGLI STORE – Sulla maglia Home della stagione 2024/2025 sconto del 50% su Kombat Pro, Kombat Pro donna, Kombat, Kit Supporter adulto. Non riutilizzabile e non cumulabile con altre promozioni.

Attiva anche la PROMO MY GENOA che prevede de uno sconto del 15% valido per tutta la stagione 2024/25 presso tutti i punti vendita Genoa (compreso Moena) e previa attivazione dell’account su My Genoa, con inserimento della propria tessera DNA Genoa e generazione di un QR Code che potrà essere utilizzabile nei vari Store.

PRELAZIONI, VENDITA LIBERA E CAMBIO SETTORE – Nel confermare che il ticketing provider rimarrà Vivaticket anche per questa stagione, entrato in scena l’anno scorso a sostituire TicketOne, la dirigenza rossoblù ha comunicato quando incominceranno le tre fasi consuete di ogni campagna abbonamenti. La fase di prelazione incomincerà domani, giovedì 4 luglio, e terminerà domenica 21 luglio presso Ticket Office, Palazzina San Giobatta, Via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), presso il Genoa Store di Chiavari in Via Vittorio Veneto, attraverso il link online genoacfc.vivaticket.it e presso tutte le ricevitorie di Vivaticket.it.

La fase di cambio settore incomincerà da martedì 23 luglio e terminerà giovedì 25 luglio presso Ticket Office, Palazzina San Giobatta, Via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19), genoacfc.vivaticket.it e tutte le ricevitorie di Vivaticket.it. Non sono ancora state rese note le date per la fase di vendita libera, che presumibilmente avrà inizio dopo il 25 luglio. presso Ticket Office, Palazzina San Giobatta, Via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19) e tutte le ricevitorie di Vivaticket.it