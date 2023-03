Genoa, la "famiglia" si allarga: il 777 Partners acquista l'Hertha Berlino, anche l'Everton nel mirino

Un altro club calcistico entra a far parte del 'portafoglio' del fondo di investimenti statunitense 777 Partners che controlla fra gli altri il Genoa. Infatti a Berlino è stato annunciato che il gruppo che fa capo al businessman Josh Wander ha acquisito il 64,5% delle quote dell'Hertha Berlino, squadra della Bundesliga.

"Per noi è un grande passo in avanti - il commento del presidente dell'Hertha, Kay Bernstein -, e voglio ringraziare Josh Wander per la fiducia che ha dimostrato nei confronti dell'Hertha. Questa partnership per noi è strategica e ci aiuterà a progredire nel nostro progetto di ristrutturazione economica". Attualmente l'Hertha è al 15° posto in Bundesliga.

l club di Berlino è la sesta squadra che entra a far parte dell' 'universo' 777Partners, che possiede anche il Genoa in Italia, il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio e il Red Star in Francia, il Melbourne Victory in Australia. Inoltre, in Spagna, possiede una quota di minoranza nel Siviglia.

Ma la "campagna acquisti" del gruppo statunitense può non fermarsi qui: nel mirino ci sarebbe anche un club inglese, l'Everton, che milita in Premier League.