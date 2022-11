Genoa, la dirigenza riflette su Blessin: in lizza Andreazzoli, Stellone, Gilardino e Tedesco

La panchina di Alexander Blessin scotta più che mai: dopo la sconfitta del Genoa a Perugia, contro quella che era l'ultima in classifica, la dirigenza rossoblù sta riflettendo sul futuro del tecnico tedesco, con la squadra che ha raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 partite e vede il primo posto distante 8 punti e il secondo 3.

Blessin era stato confermato dopo Genoa-Como, ma Perugia era stata indicata come una prova d'appello per lui: il ko al Curi sembra poter preludere a un cambio di guida tecnica. In settimana Blessin si era intrattenuto a colloquio con il presidente Zangrillo, che in questi minuti è a confronto con gli altri dirigenti per decidere che strada prendere.

In caso di esonero, sono quattro i nomi sul taccuino della società rossoblù: Aurelio Andreazzoli (già al Genoa nel 2019 e l'anno scorso all'Empoli), l'attuale allenatore della Primavera Alberto Gilardino, Roberto Stellone (che ha lasciato la Reggina in estate prima che iniziasse il campionato, ex attaccante del Grifone ed ex tecnico di Frosinone e Torino) e Domenico Tedesco (esonerato poche settimane fa dal Lipsia ed ex di Schalke 04 e Spartak Mosca)