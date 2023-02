Genoa, la crescita di Martinez: nessuno para quanto lui in Serie B

Il portiere spagnolo Josep Martinez è sempre più una certezza del Genoa: dopo un inizio di campionato complicato, con qualche amnesia di troppo che aveva portato anche a un suo momentaneo accantonamento in favore di Semper, l'estremo difensore ex Lipsia è diventato una colonna dei rossoblù.

Martinez, in Serie B, ha la più alta percentuale di parate di tutti: su 48 tiri in porta ne ha fermati 39, ovvero l'81,3 per cento. Una statistica che lo mette al vertice di questa particolare classifica davanti a Livieri del Pisa (80,6 per cento) e Turati del Frosinone (79,6 per cento). Martinez, che è attualmente in prestito, sarà riscattato in caso di promozione in Serie A e difenderebbe i pali rososblù anche nella massima categoria.

(foto Facebook Genoa CFC)