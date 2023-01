Genoa, la conferenza di Gilardino: "Bello ritrovare i tifosi in casa, servirà sacrificio"

All'andata finì 2-1 per il Genoa, in un "Penzo" colorato di rossoblu. Domani il Grifone si gioca tanto contro i lagunari, che però si sono rinforzati.

"Sappiamo l'importanza della partita di domani - le parole di Alberto Gilardino in conferenza - ma come lo sono state e lo saranno le altre partite. E' normale che riprendiamo in casa, davanti ai nostri tifosi che dovranno essere il 12° uomo in campo ma dovremo essere bravi noi a trascinarli e noi a trascinarli. Serve sacrificio, determinazione, voglia di andare a pressare, a recuperare palla e a creare occasioni pericolosi per far gol. La partita di Roma mi ha portato conferme da ragazzi che non avevano giocato nell'ultimo periodo. E' stato fondamentale avere un riferimento determinante. Domani sarà un altro tipo di gara.".

Sull'avversario: "Ho provato anche a pensare come può arrivare qua il Venezia. E' una squadra che quando c'è da giocare proporre e quando c'è da difendersi si difende. Fuori casa ha giocatori più predisposti a difendere che attaccare. Noi dobbiamo pensare a noi e a quello che di buono abbiamo fatto in queste settimane, a come son stati bravi i ragazzi a determinare durante la gara e questa penso sia la chiave".

3-5-2 o 4-3-2-1? Gilardino spiega: "E' una valutazione che sto facendo in queste ore. Vediamo domani, abbiamo fatto molto bene e nelle partite precedenti a quattro altrettanto bene. Non è quello il problema ma è fondamentale l'adattamento dei giocatori in campo".

Su Coda e Yeboah: "Massimo ha fatto una partita importante a Roma, ha lottato e difeso il pallone. Sono valutazioni in base alla disposizione tattica. Deve pensare solo a lavorare durante la settimana, come ha fatto in questi giorni, nel voler migliorare e basta. La sua disponibilità e la sua volontà sono fondamentali. Yeboah sta e stiamo aspettando delle valutazioni in uscita, la scelta è stata in questa direzione".