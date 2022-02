Genoa, a Venezia l'incredibile amore dei suoi tifosi

di Redazione

Tifo incessante per tutti i novanta minuti e una splendida coreografia nel secondo tempo. Un segnale a tutti. Blessin: "Da pelle d'oca"

Sarebbe banale dire che a Venezia hanno vinto loro. I tifosi rossoblù. Sarà anche banale ma quello che hanno fatto vedere oggi i tifosi genoani presenti a Venezia ha davvero qualcosa di romantico che va oltre tutto.

Così il tecnico Alexander Blessin: "Dopo la partita sono andato dai nostri tifosi per ringraziarli del supporto che ci hanno dato durante tutta la partita, mi è venuta la pelle d’oca nel vederli cantare in quel modo”.

Il Genoa aveva un piede e mezzo in B già prima di scendere in campo. Eppure in tantissimi si sono mossi con ogni mezzo per la città più romantica del mondo per urlare a tutti che loro ci sono e ci saranno sempre.

Settore ospiti al completo ma tanti genoani presenti anche nella altre tribune. Moltissime sciarpe e bandiere già da sabato in piazza San Marco e dintorni. Poi oggi al Penzo il tifo incessante per tutti i novanta minuti e la splendida coregrafia nel secondo tempo. Un segnale alla squadra, un segnale alla società ma anche un segnale a tutti: i tifosi del Genoa ci sono. Comunque vada.