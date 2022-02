Genoa, l'ex Shevchenko: "Gloria all'Ucraina, nazione di persone forti e generose. Insieme vinceremo"

di Maria Grazia Barile

L'ex allenatore del Genoa esprime la vicinanza al suo popolo con un messaggio sul suo profilo instagram

Andriy Shevchenko, reduce dall’esperienza sulla panchina del Genoa, dedica un pensiero sofferto al suo popolo ucraino: “Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci. Insieme vinceremo! Gloria all’Ucraina!”. È un messaggio d'orgoglio profondo, d'amore e solidarietà verso il proprio paese, postato sul profilo Instagram. Questa la versione integrale:

"L'Ucraina è la mia Batkivshchyna! Sono sempre in contatto con la mia gente e il mio paese! Abbiamo attraversato molti periodi difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di persone forti e generose, amanti della pratica e amanti della volontà! Oggi è un'ora di piega per tutti noi. Con l'unità supereremo! Gloria all'Ucraina!"