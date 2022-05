Genoa, l'arbitro emerito Bassetti: "Sul rigore del Napoli c'è stato un errore tecnico"

di Redazione

"Due avversari hanno un piede in area quando Insigne ha tira. Blessin non ha inciso e questa squadra non ha avuto le palle per restare in A"

Grandissimo tifoso del Genoa, il professor Matteo Bassetti, arbitro emerito con 17 anni di carriera alle spalle, è tornato ovviamente sulla gara di Napoli, sulla retrocessione e sulla delusione. Lo ha fatto stasera intervenendo alla trasmissione di Telenord "Domenica gol".

"Sul rigore fatto ripetere Insigne è piutossto chiaro l'errore tecnico - haspiegto Bassetti - Se i giocatori del Napoli, come si vede dalle immagini, hanno i piedi dentro l'area l'arbitro doveva far ripartire con con un calcio punizione indiretto. Diverso è se vi fossero dentro anche quelli del Genoa, ma non mi pare".

Bassetti spiega ancora. "Questo è un errore tecnico, quindi ci sarebbero tutti i presupposti per fare un passo ufficiale. Bisogna vedere cosa c'è nel referto arbitrale o cosa ha visto il Var, a me pare che giocatori in area non ve ne siano. Detto questo il Genoa ha ampiamente meritato di perdere questa partita. Blessin? Un allenatore che arriva al Genoa e che vince tre gare e due per la Divina Provvedenza per me non ha inciso sulla stagione del Genoa. Penso che non sia stato in grado di trasmettere carica, è una squadra che non ha avuto le palle per restare in A. Essersi privati di un uomo di esperienza come Criscito è stata una scelta sbagliata. L'allenatore dopo tanti mesi nn parla ancora italiano speriamo che in estate gli facciano fare qualche ripetizione di italiano."