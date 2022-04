Genoa, l'appello della Nord: "Domani tutti allo stadio con la bandiera"

di Redazione

"Dobbiamo essere una cosa unica perché noi siamo genoani, perché siamo Gente di Mare e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tempesta"

La gradinata Nord lancia l'appello. Nel giorno del ritorno alla capienza al 100 per cento, i tifosi chiedono la mobilitazione generale per spingere la squadra. “Quando al ciel si alzan le bandiere... Riempiamo lo stadio portando tutti una bandiera, portando tutti la nostra sciarpa… C’è bisogno di noi, la Nord, i Distinti, la Sud e la Tribuna, domenica dobbiamo essere una cosa unica perché noi siamo Genoani, perché siamo Gente di Mare e siamo pronti ad affrontare qualsiasi tempesta. Cogliamo l’occasione per ricordare Paolone ‘Gulliver’, scomparso pochi giorni fa e per il quale canteremo ancora più forte dimostrando ancora una volta che come noi, nessuno mai… Ricordiamo che sia domenica contro la Lazio sia contro il Cagliari, continuerà la vendita degli adesivi (1 euro) per poter realizzare la coreografia al Derby“.