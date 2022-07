Genoa, l'addio social di Paolo Ghiglione: "Un capitolo importante della mia vita"

di Marco Innocenti

"Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso"

Addio social per Paolo Ghiglione alla maglia del Genoa. L'esterno ha affidato al suo profilo Instagram il saluto a società e tifosi, raccogliendo in poche ore tanti "in bocca al lupo" per la sua nuova avventura, che con ogni probabilità lo vedrà ripartire dalla Cremonese. Fra i tanti commenti, anche quelli di molti compagni di squadra nella sua lunga esperienza al Genoa, fra essi anche Mimmo Criscito, Mattia Bani e il fresco bianconero Nicolò Rovella. "Quasi 10 anni con la maglia del Genoa sono stati un capitolo importante della mia vita e carriera calcistica - ha scritto l'ormai ex giocatore rossoblu - Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso".