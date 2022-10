Genoa, l'ad Blazquez al convegno "Seaside": "Vogliamo far sviluppare la città attraverso il club"

Non solo il ritorno in Serie A, ma anche una penetrazione nel tessuto economico di Genova attraverso un massiccio coinvolgimento in varie attività. Questa la promessa di Andres Blazquez, CEO del Genoa, intervenuto in video collegamento durante il convegno Seaside dedicato allo shipping. "Vogliamo essere uno degli attori, dei partner per fare sviluppare la città e vogliamo partecipare ad altre cose, oltre il Genoa e attraverso il Genoa" ha affermato l'ad del club rossoblù.

Una rinascita sportiva e cittadina. Questo l'augurio del manager di 777 Partners, che ha sottolineato un punto di forza della Superba, rappresentato dall'ubicazione geografica, che permette, dal punto di vista del trasporto marittimo, di essere un punto chiave per l'Europa. Il clima e il mare (elemento identitario per la tifoseria rossoblù, che si identifica nello slogan "Gente di mare") sono fattori favorevoli nell'avvicinare la gente a Genova secondo Blazquez, e perciò il club è in prima linea nel supportare iniziative legate allo sviluppo di turismo, tecnologia e salute (come dimostra la recente partecipazione dello stesso americano al "Casa della Salute Village", in Piazza de Ferrari). "Dobbiamo valorizzare il capitale umano di questa città . Ho visto nuovamente il Sindaco, che sta facendo tante cose per cambiare la città, ma non soltanto lui, anche altrettanta gente che lavora in Comune o Regione, e imprenditori locali che vogliono fare un cambiamento." Questo l'entusiasmo tangibile di Blazquez, che si dimostra carico e felice nel poter progettare un futuro importante a 360 gradi.