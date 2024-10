Genoa-Juventus, scattano le richieste per il rimborso: ecco informazioni e modalità

Mentre il Genoa di Alberto Gilardino si trova in ritiro a Veronello per preparare la prossima sfida in casa dell'Atalanta, la società comunica modalità e info per richiedere i rimborsi del biglietto per Genoa-Juventus

Il club comunica che "partire dalle ore 12 di giovedì 3 ottobre e fino alle 23:59 di giovedì 10 sempre del corrente mese, sarà possibile chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per la partita Genoa-Juventus, disputatasi il 28/09/2024 in assenza di pubblico.

Per ottenere il rimborso del costo del singolo biglietto, fatta eccezione per le commissioni del servizio Vivaticket, sui titoli acquistati via web, nei punti vendita o direttamente al Ticket Office, sarà necessario accedere al link https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi, inserire il sigillo fiscale del biglietto e seguire le procedure indicate.

Le richieste di rimborso verranno processate entro la prima settimana di novembre.