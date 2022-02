Genoa, Josh Wander: "Progetto a lungo termine con nuove strutture e svecchiando la rosa"

di Maria Grazia Barile

"Siamo felici dei nostri primi mesi al Genoa, vogliamo costruire un club sostenibile per la Serie A"

Lunga intervista di Josh Wander alla rete brasiliana GeGlobo.com dopo l'acquisizione del Vasco da Gama. Il manager di 777 Partners ha parlato anche dell'esperienza rossoblù: "Siamo felici dei nostri primi mesi al Genoa, vogliamo costruire un club sostenibile per la Serie A attraverso un progetto a lungo termine. Abbiamo messo capitale, cambiato la gestione, la strategia aziendale, costruito pezzi fondamentali di business che prima non esistevano e ridotto l’età della rosa. Il Genoa sarà in una posizione in cui potrà sostenersi senza capitale aggiuntivo e vincere, con nuove strutture di base. La connessione con i tifosi è la componente più importante che vogliamo sviluppare".

Wander ha spiegato perchè si sono avvicinati al Vasco da Gama: "Siamo giunti in Brasile poiché è la quinta nazione più popolosa al mondo, in alta crescita demografica e con una ricca tradizione calcistica. Il Vasco ha un’incredibile storia di abbattimento delle barriere sociali e razziali risalente ben a venticinque anni prima che Jackie Robinson diventasse il primo uomo di colore a giocare in MLB; un club che ha sempre sostenuto i diritti umani, la diversità e l’inclusione. Vogliamo proseguire con la politica ESG (ambientale, sociale e governo, acronimo tradotto dal portoghese, ndr)"