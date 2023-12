Genoa-Inter, Bergonzi: "Gol nerazzurro da annullare, Bisseck fa fallo. Sbaglia Doveri, si sarà imposto sul Var dicendo di aver visto bene lui"

È deciso il parere di Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale e opinionista di Telenord e della Domenica Sportiva, sul gol che ieri aveva portato l'Inter in vantaggio a Marassi contro il Genoa: "Andava annullato, quella di Bisseck è una netta irregolarità. La spinta a due mani va sempre punita, perché è una evidente negligenza commessa ai danni di un avversario. Che serva per prendere posizione, possesso o per andare a contrasto se si spinge con due mani è sempre fallo.

Doveri, che in questa stagione non ne ha azzeccata mai una, ha voluto decidere lui: secondo me ha detto al Var Irrati, che è il migliore al mondo, di aver visto lui e di aver valutato come esagerata la caduta del giocatore del Genoa. Altrimenti non mi spiego come Irrati non sia intervenuto dal monitor".