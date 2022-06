Genoa, il Siviglia si fa avanti per Andrea Cambiaso

di Gessi Adamoli

La sua valutazione oscilla fra i 12 e i 15 milioni ma il 20% del ricavato andrà a Enrico Preziosi, come pattuito al momento della cessione

Ottanta giocatori sotto contratto, il Genoa prima di iniziare a comprare deve preoccuparsi di sfoltire una rosa che definire pletorica è riduttivo. Se riuscire a piazzare molti dei giocatori in sovrannumero si annuncia un'impresa titanica, fioccano le richieste per Andrea Cambiaso che ha ancora un anno di contratto e che attraverso Giovanni Bia, il suo procuratore, ha rifiutato tutte le proposte di prolungare il rapporto oltre il 30 giugno 2023. “Su Cambiaso – spiega il manager - ci sono gli occhi di tante squadre italiane ma anche europee”.

Effettivamente al Genoa sono arrivate un paio di richieste da squadre della Premiere League, ma il club che in questo momento sembra più avanti nella trattativa è il Siviglia. La valutazione di Cambiaso oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro, ma una percentuale intorno al 20 per cento andrà a Enrico Preziosi come da accordi raggiunti al momento della cessione della società ai 777 Partners.

Cambiaso, che ha compiuto 22 anni lo scorso 20 febbraio, ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile rossoblù e faceva parte dalla squadra che a Manchester perse ai rigori la finale del Coppa Mondo per club. In serie A è arrivato dopo una lunga gavetta nelle serie minori con Albisola, Savona, Alessandria e Empoli.