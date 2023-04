Genoa, il presidente Zangrillo compie 65 anni: gli auguri social del club

"Tanti auguri, presidente". Così, con un semplice ma efficace post sui social accompagnato da una bella fotografia, il Genoa ha celebrato i 65 anni di Alberto Zangrillo, in questi giorni alla ribalta delle cronache per essere il medico che ha in cura l'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, suo amico personale.

Eppure la passione di Zangrillo per il Genoa non viene meno neppure in questo impegnativo periodo, tanto che lunedì scorso, dopo il pareggio subìto in rimonta dai rossoblu a Como, si era lasciato scappare una frase colorita proprio al termine della conferenza stampa in cui aggiornava i cronisti sulle condizioni di salute di Berlusconi.

Zangrillo aveva conosciuto il Cavaliere grazie a don Luigi Verzè, fondatore dell'ospedale "San Raffaele" di Milano e da quel momento gli è sempre stato accanto. La sua passione per il Genoa e la grande amicizia che lo lega a Berlusconi spinsero il professor Zangrillo a provare a convincere l’ex presidente del Milan ad acquistare il club rossoblù nel 2017, quando Preziosi mise in vendita la società.

L'affare non andò in porto ma il Genoa era comunque nel destino di Zangrillo, uomo scelto dal Fondo 777 Partners come nuovo presidente rossoblù. Sabato Zangrillo sarà allo stadio in occasione della partita con il Perugia in programma alle ore 15.

Gilardino deve sciogliere il rebus della difesa, orfana dello squalificato Vogliacco. Ilsanker a Como non ha convinto, ma potrebbe rientrare Bani con la maschera protettiva dopo l'intervento al naso. Outsider Mimmo Criscito, che potrebbe essere impiegato anche come difensore centrale.