Genoa, Il Derby del Lunedì si infiamma sul gol di Lookman a Bergamo

"Perché in Genoa-Milan sul gol di Pulisic è stata rispettata la decisione dell'arbitro in campo e in Atalanta-Genoa no?", chiede Gessi Adamoli, infiammando il dibattito a Il Derby del Lunedì, condotto da Giampiero Timossi e in onda su Telenord. Gli risponde per le rime Franco Ordine: "Se dici così ti contraddici, in Genoa-Milan è stata rispettata la decisione di Piccinini, perché anche lì per il Var non c'erano immagini certe e quindi la rete di Pulisic era regolare, come stabilito dall'arbitro. Devi ammetterlo".

Stefano Eranio entra nella discussione e dalla fascia abituale che ricopriva da calciatore si sposta al centro della polemica: "Il gol di Pulisic era da annullare, quello di Lookman non saprei e lo dico da genoano".

Interviene Mauro Bergonzi, ex arbitro internazionale, che sentenzia: "Dalle immagini non si vede se Lookman ha accarezzato o meno il pallone con la mano, quindi il gol non andava confermato perché da protocollo bisognava prendere per buona la scelta fatta dall'arbitro in campo che si trovava a pochi metri dall'episodio".

Vi proponiamo un estratto della trasmissione, interamente disponibile on demand nella sezione dedicata sul sito telenord.it.