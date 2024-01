Genoa, il Bologna si salva in extremis: De Silvestri risponde a Gudmundsson, 1 -1 al Dall'Ara

Bottino sfiorato dal Genoa di Alberto Gilardino che viene beffato nel recupero dal Bologna: finisce 1 a 1 al Dall'Ara, De Silvestri neoc entrato nella ripresa pareggia al 95' il vantaggio targato Gudmundsson, ottavo centro in campionato. L'islandese poi a un soffio dalla fine sfiora addirittura di trovare il nuovo vantaggio, il suo destro scheggia la traversa su punizione. Fra i migliori in campo il portiere Martinez che salva i rossoblu' in 2-3 occasioni.

Il Grifone - che disputa un'ottima gara - chiude il girone d'andata con 21 punti. Si riparte sabato prossimo in casa contro il Torino

LA PARTITA

7' - squillo del Bologna, Orsolini scarica il sinistro ben angolato dal limite, Martinez para a mano aperta la conclusione a giro

17' - Buona iniziativa di Calafiori, che chiude un buon uno-due con Zirkzee: il difensore del Bologna prova il tiro due volte, la seconda conclusione viene bloccata da Martinez

20' - vantaggio del Genoa con Gudmundsson: punizione dell'islandese dal vertice basso del limite dell'area, in area non tocca nessuno e Ravaglia viene sorpreso dal tiro. Palla in rete. Otto reti in questo campionato per Gudmundsson

42' - Sugli sviluppi in un calcio d'angolo, Zirkzee non riesce ad indirizzare di testa il pallone in porta, che esce fuori di molto

Il primo tempo si chiude dopo un minuto di recupero

LA RIPRESA

Nessun cambio nella ripresa da entrambe le parti, si riparte con i 22 iniziali in campo.

Come nel primo tempo tanta intensità anche nel secondo, ma anche tanti errori nei passaggi sia nel Genoa sia nel Bologna. I padroni di casa effettuando un triplo cambio al 53', entrano Saelemaekers, Aebisher e Kristensen al posto di Moro, Urbanski e Lykogiannis.

Infortunio per Sabelli a cui si gira male la caviglia destra in appoggio: zoppica l'esterno del Genoa che rimane comunque in campo, esce invece Ekuban dando spazio a Retegui.

Pericoloso il Bologna, al 72' calcia di controbalzo Aebisher che schiaccia il pallone dal limite, smanaccia Martinez

Segna il Bologna ma in fuorigioco: colpo di testa di Calafiori che insacca ma il difensore viene pescato in posizione irregolare. Confermato dopo il check del VAR

All'80' girata di prima di Zirkzee servito da Kristensen, tentativo deviato in corner.

Sette minuti di recupero: durante il primo, grandissima parata di Martinez sulla conclusione dal limite di Calafiori, quasi sotto l'incrocio dei pali

Ancora Bologna, ancora Martinez al 93': sul destro schiacciato dell'olandese interviene pronto ancora lo spagnolo

Pareggio al 95' del Bologna: su corner la palla finisce a Saelemaekers, che rimette in mezzo, De Silvestri neo entrato insacca per l'1-1

Genoa vicino al gol all'ultimo secondo con Gudmundsson, che su punizione dal limite scheggia la traversa. Subito dopo il fischio finale di Colombo, 1-1 al Dall'Ara

LE FORMAZIONI

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch (dall'86' De Silvestri), Lucumì, Calafiori, Lykogiannis (dal 53' Kristensen); Fabbian, Freuler, Moro (dal 53' Aebisher); Orsolini, Zirkzee, Urbanski (dal 53' Saelemaekers). All.: Thiago Motta.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez (dal 84' Matturro); Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias (dal 76' Haps); Gudmundsson, Ekuban (dal 69' Retegui) All. Gilardino

Arbitro: sig. Colombo di Como

AMMONITI Posch, Zirkzee, Kristiansen (B); Vasquez, Retegui, Sabelli (G)