Genoa, Gudmundsson non convocato dall'Islanda. Il ct Vidarsson: "Non ha accettato le nostre condizioni"

Albert Gudmundsson non giocherà le prossime partite con l'Islanda: il ct della Nazionale, Arnar Vidarsson, non ha chiamato l'attaccante del Genoa per la gare con Bosnia e Liechtenstein, valevoli per la qualificazione a Euro 2024. Il commissario tecnico in una conferenza stampa ha spiegato di aver parlato con il giocatore rossoblù, ma che questi non avrebbe accettato "le condizioni per tornare in Nazionale che noi abbiamo deciso e che valgono per chiunque". E di questo si è definito "deluso".