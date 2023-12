Genoa, gioia Gilardino: "Grande voglia di andare a riprendere la partita. Ekuban ha potenzialità enormi"

Alberto Gilardino ha sottolineato l'importanza del successo di Sassuolo nella conferenza stampa post partita. Tre punti in trasferta che mancavano da diversi mesi e che danno continuità al pareggio ottenuto contro la Juventus.

Sulla reazione: "Non ho la bacchetta magica. E' stato un primo tempo equilibrato nel quale il Sassuolo è stato migliore nelle ripartenze. Sono stati bravi ad addormentare la gara, favoriti dalla nostra lentezza nel fraseggio e nel possesso palla. L'ambiente poi non ha aiutato, abbiamo giocato l'ultima con 35mila spettatori, e non è semplice venire a giocare qui. Nel secondo tempo abbiamo dato dimostrazione di volere andare a riprenderla con coraggio. I ragazzi hanno dimostrato grande attaccamento, grande voglia di andare a riprendersi qualcosa di difficile. Quando recuperi gare del genere vuol dire che ci sono dei valori. Sono felice per loro perché dopo 4 ko consecutivi fuori casa, nei quali non siamo riusciti a ottenere qualcosa che meritavamo tra Cagliari, Frosinone e Monza, stasera abbiamo recuperato".

"Siamo contenti di aver invertito le situazioni che ci sono capitati nei finali di partita. Merito del lavoro in settimana, mantenere un certo tipo di armonia all'interno del gruppo, queste sono le richieste ed è merito dei ragazzi che lo hanno fatto nel modo migliore: sono contento e felice per loro".

Su Ekuban: "Sono molto contento per Caleb. Non è mai stato al 100% della condizione ed è un giocatore che ha sempre bisogno di lavoro quotidiano e partite sulle gambe. Stasera ha fatto una partita importante di corsa e sacrificio. Io non so se sappia le grandi qualità che ha: quando le scoprirà potrà diventare devastante e importante, deve mantenere questo stato fisico che è la sua caratteristica predominante".

Sui cambi: "Thorsby ha fatto un lavoro importante, ma anche gli altri centrocampisti, è stata una chiave tattica. C'erano tanti tifosi anche stasera e si meritavamo una serata del genere. Sono venuti a Frosinone, a Cagliari, hanno fatto tanti chilometri. Veder giocare bene la squadra e non raccogliere nulla era una frustrazione per noi e anche per loro. Credo che non potessimo far loro regalo migliore".