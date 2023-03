Genoa, Gilardino: "Troveremo un Cosenza galvanizzato, recuperiamo tre giocatori importanti"

Alberto Gilardino non si fida del Cosenza. I calabresi, nonostante occupino stabilmente le zone basse della classifica, hanno dimostrato di poter crescere in questa seconda fase di stagione e il successo in rimonta nel derby contro la Reggina lo testimonia. Questa sfida sarà la prima di deu consecutive in casa, per provare a mettere altra distanza dalla terza posizione.

"Troveremo una squadra rivitalizzata da questo ultimo risultato - le parole del tecnico del Genoa - in 90 secondi hanno ribaltato una partita difficile come con la Reggina. Con Reggina, Parma e Sudtirol hanno creato diversi presupposti per poter far male alla squadra avversaria. E' una partita che noi vogliamo fare nel modo giusto, vogliamo fare una partita gagliarda davanti al nostro pubblico andando a cercare nella partita l'episodio favorevole attraverso la prestazione, l'umiltà e il sacrificio".

Recuperi importanti: "Hefti, Strootman e Bani sono recuperati, mentre Ekuban sta facendo un percorso con la squadra e con gli allenamenti. Valuterò nelle prossime ore se portarlo in panchina o meno. Il giocatore ha grande considerazione da parte mia e del gruppo. Prima ce l'avremo di posizione e meglio sarà".

Da capire quale sarà il modulo che Gilardino adotterà: "Scelgo il modulo in base alle caratteristiche dei miei giocatori. E dove posso pensare di far male all'avversario. Su questo si costruiscono allenamenti e partite: sulla forza e sulla qualità dei miei giocatori. Sia se giochiamo col 4-3-3 o a cinque in mezzo l'obiettivo è portare più uomini possibile in area di rigore. Possiamo migliorare per avere più presenza in area di rigore".