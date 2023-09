Genoa, Gilardino: "Partita da squadra vera, i miei ragazzi sono stati eroici"

Il Genoa vince la prima in casa in questa Serie A battendo 4 a 1 la Roma di Mourinho. Parte con una vittoria la prima di una serie di partite impegnative per la squadra di Gilardino, che parla così in conferenza stampa postgara: "Dobbiamo cercare un po' tutti di aiutarsi e aiutare la squadra e chi lavora per la squadra. E non criticare. E' un percorso che parte dalla B e le valutazioni vanno fatte quotidianamente. Questa squadra va supportata. Ieri ho detto che la squadra era viva perchè vedevo il fuoco e la determinazione. Stasera hanno dimostrato contro una grandissima squadra di tenere botta, abbiamo saputo soffrire e ripartire nei momenti chiave. I ragazzi a tratti sono stati eroici. Purtroppo o per fortuna il calcio è veloce, abbiamo solo due giorni per preparare la gara di Udine. Godiamoci la serata ma da domani pensiamo all'Udinese".

Su Badelj e Strootman, usciti per infortunio nel primo tempo: "Hanno avuto due problemi muscolari. Faremo delle analisi nei prossimi giorni insieme al dottore e ai fisioterapisti. Perdiamo due giocatori ma allo stesso tempo abbiamo trovato Kutlu e ritrovato Thorsby. Sono stati bravi perché non era semplice entrare in campo in questo modo. Ho chiesto loro dinamismo e centimetri. Ho chiesto a Thorsby di lavorare più sulle seconde palle mentre Kutklu abbia dinamismo a belle giocate. Loro in questi giorni mi hanno fatto vedere di poter contare su di loro".

Su Messias: "Bisogna prestare massima attenzione con lui. E' entrato benissimo, ha fatto gol. Punto molto su di lui, è un ragazzo intelligente e arriva da un percorso importante. Ci sarà da aiuto perchè abbiamo bisogno delle sue caratteristiche".

Su Matturro, mossa a sorpresa: "Sono contento. Non era una partita semplice, Aveva un avversario scomodo dalla sua parte ma ha mantenuto una postura corretta, è stato aggressivo".