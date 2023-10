Genoa, Gilardino: "Mano di Lookman? Preferisco non parlarne, pensiamo a noi e a fare meglio"

Il Genoa esce sconfitto dalla sfida del Gewiss Stadium perdendo 2 a 0 contro l'Atalanta di Gasperini. Al termine del match la conferenza postgara di mister Gilardino: "Per gran parte della gara siamo rimasti in partita, l'Atalanta è una squadra che ha qualità e gamba, noi abbiamo tenuto botta. La squadra non si è abbassata, nel finale ho cercato di alzare il baricentro. Abbiamo cercato di riprenderla, ci sono state situazioni pericolose che con un pizzico di fortuna potevamo segnare. Tutta la squadra ha dimostrato carattere in questo stadio contro questa squadra".

Sul risultato: "Fino al gol ero soddisfatto, sicuramente ci sono state delle situazioni dove a volte dobbiamo gestire meglio il pallone, sia sui lanci lunghi che quando abbiamo palla tra i piedi. Dobbiamo essere più lucidi".

Sulle assenze: "Non possiamo pensare a chi non c'era, ma dobbiamo pensare a chi è subentrato. Dobbiamo dargli il merito di come hanno combattuto, i ragazzi che hanno giocato hanno fatto molto bene".

Sull'episodio del gol del vantaggio di Lookman, nato forse da un fallo di mano: "Preferisco non parlarne, pensiamo a quello che possiamo fare noi e a cosa fare di meglio. Non dobbiamo pensare agli arbitraggi e a situazioni distanti dal nostro pensiero".



Sull'esordio in Serie A di Fini, classe 2006: "Lo conosco molto bene avendolo avuto in Primavera, ha potenzialità enormi, è importante a livello societario far esordire giovani. Mi serviva freschezza in quel momento"