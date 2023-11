Genoa, Gilardino: "La squadra sta facendo passi avanti: il prossimo step è trovare continuità"

Vittoria di colossale importanza per il Genoa di Gilardino, che batte 1 a 0 l'Hellas Verona di Baroni al Ferraris. Nel post partita, il tecnico rossoblu' a Sky Sport analizza il match partendo dal gol di Dragusin: "Ha fatto una battuta quando ci siamo abbracciati, mi ha detto "quasi bello come i tuoi". E' sempre bello quando un tuo difensore fa dei gol del genere, e da parte di un difensore ancora di più. Tre punti pesanti che abbiamo cercato e voluto con tutte le nostre forze, sapevamo che il coefficiente di difficoltà era elevato perchè il nostro avversario era ferito ed in difficoltà. Abbiamo saputo tenere botta e creare, abbiamo avuto 4-5 palle gol importanti e siamo stati in grado di difenderci bene."

"Vittorie con sofferenza? Forse sono quelle più belle. Abbiamo perso dei punti giocando meglio di stasera, ma queste sono partite che ti fanno fare un tipo di calcio diverso. Devi essere capace all'interno della gara di fare un calcio diverso da quello che è nelle tue corde Siamo stati bravi contro una squadra fisica e di gamba a battagliare. Sono felice per i ragazzi, sono stati grandi".

Sui finali di partita: "E' uno step di crescita che stiamo facendo, la maggior parte dei ragazzi era con me in Serie B, ci vuole tempo ma ci stiamo abituando alla categoria, E' normale che ogni partita comporti situazioni diverse"

"Il prossimo step nella scala di crescita? La continuità, e riuscire a creare i presupposti sia in casa che fuori di giocare in uno stesso modo mantenendo la stessa idea. E' cio' che è venuto un po' meno nelle ultime gare fuori casa, dove abbiamo raccolto meno di quan to meritassimo"

"Gestire i cambi? Nella strategia del finale di gara, è normale che avendo cambi obbligati ho cercato di calcolare tutte le ipotesi e trovare soluzioni. Avevo visto che potevo sostituire Strootman e Badelj in quel momento per mettere giocatori piu' freschi. Da parte di tutti c'è stato l'approccio giusto, era questa la richiesta perchè sapevamo di affrontare una squadra in difficoltà, siamo stati bravi a elevare le difficoltà del Verona".

Sul rientro di Retegui: "Ci auguriamo che torni, sta facendo un percorso riabilitativo per il ginocchio; spero che lui, così come Messias, si possa rivedere in campo. Hanno entrambi grandi qualità, abbiamo bisogno del loro apporto".