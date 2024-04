Genoa, Gilardino: "Il Verona ha giocatori... fastidiosi. Il futuro? Pensiamo al presente"

"Incontriamo una squadra che ha necessità di punti. Dobbiamo tenere alta la voglia di prenderci punti importanti con atteggiamento, rabbia agonistica e desiderio di migliorarci sempre. Non c'è nulla ancora di concreto e matematico, abbiamo bisogno di fare la prestazione contro un Verona che ha avuto difficoltà ma ha mantenuto un'idea e una filosofia e questo è merito di Baroni, a cui faccio pubblicamente i complimenti. Sappiamo che partita ci aspetta e in che campo andiamo a giocatore. Ne dobbiamo essere tutti consapevoli per fare una partita gagliarda".

Lo ha detto Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, alla vigilia della trasferta al "Bentegodi".

Retegui, Matturro, Cittadini, Vitinha e Malinovskyi non ci saranno.

Gilardino ha voluto anche allontanare i discorsi sul sul futuro: "Basta parlarne. Con la società Genoa c'è un dialogo costante e ci siamo detti ch quando ci saranno delle novità verranno comunicate. Ora ho talmente tante cose a cui pensare per il Genoa, per ogni singolo giocatore, per la squadra e per cercare ogni giorno di motivare i ragazzi, che le energie sono indirizzate solo verso questo unico obiettivo. Non sto pensando ad altro. Ho grandissima fiducia e rispetto nel Genoa, nei dirigenti del Genoa per quello che mi hanno dato. Li ho ringraziati e li devo ringraziare quotidianamente come tutto l'ambiente. In questo momento mancano otto partite alla fine della stagione e dobbiamo focalizzarci a domani che è l'Hellas Verona".