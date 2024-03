Genoa, Gilardino: "Frosinone ben costruito, servirà pazienza. Il mio contratto? Non c'è un appuntamento"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“In Serie A sono tutte partite importanti e difficili. Sappiamo quanto conta questa gara, che è un’opportunità, ma ne mancheranno poi altre otto”.

Lo ha detto Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida di sabato alle 15 a Marassi con il Frosinone.

"Vitinha ha avuto un problema contro la Juventus - ha aggiunto il tecnico dei rossoblu - e lo valuterò in queste ore. Non ci saranno neanche Maturro, Martin Ekuban e Cittadini out. Confido in quelli che ci saranno. Il Frosinone è’ una squadra costruita molto bene e con una bella idea di gioco come si è visto nel girone di andata. A Torino contro la Juventus ha perso al 95′. Davanti al nostro popolo, dentro al nostro stadio, dovremo avere grande pazienza e lucidità per sfruttare e crearci le occasioni”.

Gilardino ha parlato anche del rinnovo del suo contratto in scadenza: "Dialogo con società e direttore sportivo da un anno e mezzo su aspetti tecnici, gruppo e squadra. In questo momento non abbiamo un appuntamento fisso per parlarne, voglio essere chiaro come lo sono con i miei ragazzi. Io ho dato la mia disponibilità,questo deve essere altrettanto chiaro. Ora il mio pensiero è finire nel modo migliore alzando l’asticella."