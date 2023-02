Genoa, Gilardino: "Dovevamo chiudere la gara nel primo tempo ma c'è stata la giusta convinzione"

Terminata con il risultato di 2-2 la sfida tra gli Emiliani e i rossoblù, il mister Gilardino si ritiene soddisfatto per la gara fatta dai suoi ragazzi contro un'ottimo avversario che ha messo in campo una buonissima prestazione: “Non abbiamo chiuso la partita nel primo tempo e hanno pareggiato. Chiedo ai miei ragazzi la voglia di riprendere la partita. Oggi c’è stata la giusta convinzione. Boci spero possa recuperare. Oggi un’altra partita con una cornice di publico incredibile. Le caratteristiche di questo campionato sono queste. I duelli e la prestazione sono cruciali. Il Modena ha fatto un’ottima partita e veniva da una serie positiva. Dopo il gol del vantaggio siamo calati e non siamo riusciti più a trovare passaggi tra le linee. Sono fiducioso per il futuro anche da sabato. Contro il Parma è stato un errore di percorso. Bani si merita tutto. Sono dei ragazzi incredibili, che danno il massimo nel quotidiano. Coda ha fatto la differenza quando è entrato. E’ importante che tutti si sentano parte del progetto. C’è la voglia di giocare sempre da parte di ogni giocatore. Le mie idee le ho fatte vedere in questi mesi, giocando a 4 o a 3 dietro. Il modulo che abbiamo utilizzato in corso di gara può esserci utile in futuro per le prossime gare. "