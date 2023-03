Genoa, Gilardino dopo la vittoria con la Ternana: "Un primo tempo perfetto, non prendere gol è un segnale importante"

Alberto Gilardino ha commentato la vittoria per 1-0 con la Ternana nella conferenza stampa post gara: "Il primo tempo è una delle migliori partite giocate fin qui: sia nel fare gioco che nel palleggio, poi all'inizio della ripresa ci siamo abbassati troppo, ma siamo stati solidi in difesa. Sapevamo che la Ternana avesse qualità e fosse pericolosa sui calci piazzati, non aver preso gol anche oggi dimostra quanto siamo determinati e propositivi. Merito di questi ragazzi. Non abbiamo ancora fatto nulla ma dobbiamo perseverare e continuare così".

Poi l'analisi prosegue:" Haps è uscito precauzionalmente per evitare rischi, ma in panchina ho elementi validi di cui mi fido e che sanno come comportarsi. Badelj? È un giocatore importantissimo per noi, come lui tutti hanno fatto una gara eccellente. Mandare in gol più giocatori è una caratteristica che facciamo nostra ostra. Ekuban? Sono molto contento: ha grande voglia di ritornare ci può dare freschezza e velocità".