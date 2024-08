Genoa, Gilardino dopo il Monza: "C'era forte desiderio di portare a casa la gara. Pinamonti ha fatto un gran gol"

Vittoria 0-1 per il Genoa sul campo del Monza firmata da Andrea Pinamonti, titolare dopo essere tornato in rossoblu' in questo mercato. Scelta azzeccata da parte di mister Gilardino che commenta così nel post gara: "Sono felice per quello che hanno fatto i ragazzi, che hanno messo voglia e consapevolezza, si sono esaltati anche stasera. Il primo tempo è stato equilibrato, potevamo essere più lucidi e concreti negli ultimi 25 metri. Siamo stati bravi a trovare il gol del vantaggio nel finale, e dico che è stato un gran gol, quello di Pinamonti. Il ragazzo non aveva minutaggio, perciò è stato un ottimo segnale per noi".

Continua Gilardino: "Nel secondo tempo ci siamo abbassati ed abbiamo difeso alla grande anche con centimetri nel finale con tutti quelli entrati nel Monza. C’era forte desiderio di portare a casa la partita. Pinamonti era stremato, non ne aveva più, forse ha fatto anche troppo per essere alla sua prima partita. Oltre al gol ha lavorato in fase difensiva, quindi direi che è andato bene. Nel secondo tempo potevamo ripartire meglio per affondare il colpo, invece abbiamo sofferto fino alla fine. Bisogna saper soffrire ed avere il desiderio di giocare. Sono contento della prova, i ragazzi hanno dato tutto. Tanti avevano i crampi, la squadra ha speso bene a livello di energie".

Genoa che ha perso Bani a gara in corso per infortunio: "Bani ha avuto un problema alla coscia, da valutare nei prossimi giorni. Anche Zanoli ha avuto un problema al flessore, infatti se ci avete fatto caso nel finale ho abbassato Messias basso a destra. Nel pre-gara il direttore ha parlato di mercato chiuso, in settimana faremo delle valutazioni sulla base dell’entità degli infortuni di stasera. Abbiamo fuori ancora Norton-Cuffy, Ankeye e Matturro. Abbiamo recuperato in settimana Marcandalli. Stiamo cercando di portare tutti al cento per cento. Mi auguro non sia nulla di grave e si possano recuperare prima possibile".